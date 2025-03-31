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        Tekirdağ'da 184 sikke ele geçirildi; 1 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da, jandarmanın, üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirdiği E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:05
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        Tekirdağ'da 184 sikke ele geçirildi; 1 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da, jandarmanın, üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirdiği E.U., gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami Mahallesi'nde yaşayan E.U.'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan E.U.'nun üzerindeki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ile 11 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U. ile ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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