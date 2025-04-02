Polisin takibi ile yakalandı; ehliyetsiz çıktı

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde motosikleti ile yüksek ses yapan K.İ. (16) hakkında ihbarda bulunuldu. İhbarla caddeye gelen polis ekipleri, K.İ.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp, motosikleti ile kaçan K.İ., takibe alındı. Yaklaşık 40 dakika süren takibin ardından K.İ. yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen K.İ.'ye 31 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti otoparka çekildi.

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