Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat T.'nin kullandığı 59 AAN 255 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ü. yönetimindeki 59 ZU 900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Ü. ile Rasim O. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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