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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:05
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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat T.'nin kullandığı 59 AAN 255 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ü. yönetimindeki 59 ZU 900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Ü. ile Rasim O. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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