Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik denetimler artırıldı

RAMAZANBayramı tatili nedeniyle trafiğin yoğunlaştığı Tekirdağ-İstanbul güzergahında trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için emniyet tarafından 22 ekip ve 46 personel görevlendirildi.

Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, trafik yoğunluğunun arttığı Tekirdağ'da polis ekipleri, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla önlemleri artırdı. İstanbul'dan Trakya, Saros Körfezi, Ege kıyıları ile Çanakkale'de tatillerini geçirecek vatandaşların kullandığı İstanbul-Tekirdağ kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

'BU DENETİMLERİN OLMASI LAZIM'

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın da katıldığı denetimlerde, sürücü ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyma, cep telefonu ile ilgilenmeme ve dinç şekilde araç kullanma konularında uyarıldı. Polis tarafından bilgilendirilen sürücü İsmail Ataç, "Bu denetimlerin olması lazım. Vatandaşlar için bunlar çok güzel şeyler, inşallah devamı olur. Allah kaza bela vermesin" dedi.