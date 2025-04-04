Seyir halindeki otobüsün önüne yattı; o anlar kamerada

Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde yürüyen M.Z., bir anda yola çıkıp, kendisini, Serkan K.'nin kullandığı halk otobüsünün önüne yattı. Sürücünün ani fren yapması sonucu M.Z., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.Z., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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