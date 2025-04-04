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        Seyir halindeki otobüsün önüne yattı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:50
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        Seyir halindeki otobüsün önüne yattı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan M.Z. (30), seyir halindeki halk otobüsünün önüne yattı. Şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün altında kalmaktan son anda kurtarılan M.Z., hastaneye kaldırıldı.

        Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde yürüyen M.Z., bir anda yola çıkıp, kendisini, Serkan K.'nin kullandığı halk otobüsünün önüne yattı. Sürücünün ani fren yapması sonucu M.Z., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.Z., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Otobüsün araç kamerasına yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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