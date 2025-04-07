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        Trakya'da kar yağışı (2)

        TEKİRDAĞKENT MERKEZİNDE DE BAŞLADITrakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ kent merkezinde yağmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:10
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        Trakya'da kar yağışı (2)
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        TEKİRDAĞKENT MERKEZİNDE DE BAŞLADI

        Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ kent merkezinde yağmaya başladı. Aniden bastıran kar nedeniyle bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Tekirdağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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