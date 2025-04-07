Trakya'da kar yağışı (2)

TEKİRDAĞKENT MERKEZİNDE DE BAŞLADI

Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ kent merkezinde yağmaya başladı. Aniden bastıran kar nedeniyle bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Tekirdağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.