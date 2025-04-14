Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motokurye Erhan K.’nin kullandığı 59 AIH 759 plakalı motosiklet, yan yoldan çıkan Ayberk A. yönetimindeki 34 CGZ 632 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Erhan K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erkan K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.