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        Polisten kaçan sürücüye 104 bin TL ceza

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarını uymayıp otomobiliyle kaçan Mehmet Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:06
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        Polisten kaçan sürücüye 104 bin TL ceza
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarını uymayıp otomobiliyle kaçan Mehmet Ali A., 45 dakikalık takiple yakalandı. Alkol testi yaptırmayan sürücüye 104 bin lira ceza uygulandı.

        Çorlu’da gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri, Mehmet Ali A.’nın kullandığı 59 AAE 431 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan Mehmet Ali A.’nın aracı, takibe alındı. Polisin 45 dakika süren takibi sonucu kıstırılarak durdurulan otomobilde sürücü Mehmet Ali A. ile yanında bulunan Müslüm A., gözaltına alındı. Polis, yere yatırarak sakinleştirmeye çalıştığı Mehmet Ali A.’ya alkol testi yapmak istedi. Alkol testi yaptırmayı reddeden Mehmet Ali A.’ya çeşitli maddelerden toplam 104 bin TL ceza uygulandı.

        Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken sürücüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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