Polisten kaçan sürücüye 104 bin TL ceza

Çorlu’da gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri, Mehmet Ali A.’nın kullandığı 59 AAE 431 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan Mehmet Ali A.’nın aracı, takibe alındı. Polisin 45 dakika süren takibi sonucu kıstırılarak durdurulan otomobilde sürücü Mehmet Ali A. ile yanında bulunan Müslüm A., gözaltına alındı. Polis, yere yatırarak sakinleştirmeye çalıştığı Mehmet Ali A.’ya alkol testi yapmak istedi. Alkol testi yaptırmayı reddeden Mehmet Ali A.’ya çeşitli maddelerden toplam 104 bin TL ceza uygulandı.

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