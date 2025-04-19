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        Tekirdağ'da silah ve tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da, yapılan aramada çok sayıda tabanca ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilen evin sahibi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:40
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        Tekirdağ'da silah ve tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da, yapılan aramada çok sayıda tabanca ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilen evin sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Y.Y.'nin evinde silah ve tarihi eser bulunduğu belirlendi. Evdeki aramada; ruhsatsız 19 tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca mermisi, 20 şarjör, 25 tabanca kabzası, 35 icra yayı, 85 gram kenevir tohumu, 1020 adet tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ile 3 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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