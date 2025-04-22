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        Tekirdağlı lise öğrencileri, ürettikleri robotla ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

        TEKİRDAĞ Ebru Nayim Fen Lisesi TFL Robotik takımı, ürettikleri robotla, ABD'nin Dallas kentinde yapılacak Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:45
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        Tekirdağlı lise öğrencileri, ürettikleri robotla ABD'de Türkiye'yi temsil edecek
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        TEKİRDAĞ Ebru Nayim Fen Lisesi TFL Robotik takımı, ürettikleri robotla, ABD'nin Dallas kentinde yapılacak Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi TFL Robotik takımı, yarıştığı VEX Robotics Türkiye Finalleri'nde 'Mükemmellik' ödülünü kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. ABD'nin Dallas kentinde 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek VEX Robotics Dünya Şampiyonası'na katılacak ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı 11'inci sınıf öğrencisi Eymen Irmak, "Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda güzel bir başarı ile başladık aslında. Son olarak finallerde aldığımız mükemmellik ödülü ile kazandığımız diğer başarıları taçlandırarak Dünya şampiyonasında ülkemizi ve okulumuzu temsil etme hakkına sahip olduk. Takımımla gurur duyuyorum bu yüzden, güzel bir iş başardık, aslında her şey daha yeni başlıyor. Bu sene beklentilerimiz büyük. Türkiye'deki yarışmalarda da güzel başarılar elde ettik. Çalışmalarımızda gayet iyi devam ediyor. Bu sene ümitliyiz açıkçası. Aslında bizim için dil olarak da iyi bir tecrübe olmuştu. Türkiye'deki yarışma ortamından orası çok daha farklı, çok daha ciddi oluyor, çok daha zorlayıcı oluyor. Bu yüzden orada aslında orada rekabet etme fırsatı bulduk ve dilimizi de geliştirdik" dedi.

        TFL Robotik takımından Ecrin Beyza Bağcı, hazırladıkları robotun 5 mekanizmadan oluştuğunu belirterek, "Sürüş şasi mekanizmamız var, bu robotun manevra almasını sağlıyor. Alt alma mekanizmamız bu seneki temada olan halkaları robotun içerisine almasını sağlıyor. Daha sonra da çubuklara takmasını sağlıyor. Bir atış mekanizmamız var, saha kenarındaki yüksek çubuklara atmak için kullandığımız. Bir kolumuz var, kolu açtığımızda halkaların süpürülmesini sağlıyor. Amerika'ya gitmek ve ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyum. Ben daha önce gitmedim, yeni bir deneyim olduğu için açıkçası çok mutluyum" dedi.

        Vex Robotics Dünya Şampiyonası 6-8 Mayıs tarihleri arasında ABD'nin Dallas kentinde düzenlenecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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