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        Sosyal medyada tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapıp 8 milyon TL kazanç sağlayan 5 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ ve Edirne'de, sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişilere, özel görüntüleriyle şantaj yapıp 8 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:30
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        Sosyal medyada tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapıp 8 milyon TL kazanç sağlayan 5 şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ ve Edirne'de, sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişilere, özel görüntüleriyle şantaj yapıp 8 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında; sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri, elde ettikleri özel görüntüleriyle şantaj yapıp dolandıran şüpheliler tespit edildi. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, mağdurlara ait 18 banka/kredi kartı ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, şantaj yaptıkları kişilerden 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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