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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon 212 bin lira ceza

        TEKİRDAĞ'daÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 işletmeye 50 milyon 212 bin lira idari para cezası uyguladı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:40
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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon 212 bin lira ceza
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        TEKİRDAĞ'daÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 işletmeye 50 milyon 212 bin lira idari para cezası uyguladı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

        Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Tekirdağ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ'da 2025 yılının ilk 4 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 429 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 tesise toplam 50 milyon 212 bin 102 lira idari para cezası uygulandı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

        ÇORLU DERESİ'NDE KİRLİLİK

        Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye ağır koku yayıyor. Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Ergene Çevre Derneği üyesi Ersin Sever, yıllardır ağır koku ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin daha da artırılmasını istiyoruz. Kesilen cezaların daha ağır olması gerekiyor. Burada ne yazın ne kışın camlarımızı, kapılarımızı açamıyoruz. Artık biz de cam, kapı açmak istiyoruz. Sağlık Mahallesi'nde 30 bin insan yaşıyor. Onun için denetimler ne kadar sık yapılırsa o kadar iyi olur" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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