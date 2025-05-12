Çanakkale'deki otobüs kazasında ölen kadın, Tekirdağ'da toprağa verildi

ÇANAKKALE'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey (65), Tekirdağ'da toprağa verildi.

Çanakkale-Ezine kara yolunda cumartesi günü yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaşamını yitiren 8 kişiden Aynur Kocabey’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tekirdağ'a getirildi. Kocabey için Süleymanpaşa ilçesindeki Mehmet Efendi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocabey'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aynur Kocabey, namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölenlerden Fatma Bektaş (68) da dün Tekirdağ'da toprağa verilmişti.