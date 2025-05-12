Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çanakkale'deki otobüs kazasında ölen kadın, Tekirdağ'da toprağa verildi

        ÇANAKKALE'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey (65), Tekirdağ'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki otobüs kazasında ölen kadın, Tekirdağ'da toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey (65), Tekirdağ'da toprağa verildi.

        Çanakkale-Ezine kara yolunda cumartesi günü yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaşamını yitiren 8 kişiden Aynur Kocabey’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tekirdağ'a getirildi. Kocabey için Süleymanpaşa ilçesindeki Mehmet Efendi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocabey'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aynur Kocabey, namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kazada ölenlerden Fatma Bektaş (68) da dün Tekirdağ'da toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da keşkek şenliğinde 12 ton keşkek dağıtıldı
        Tekirdağ'da keşkek şenliğinde 12 ton keşkek dağıtıldı
        Tekirdağ'da şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı
        Tekirdağ'da şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı
        Ergene'deki şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı
        Ergene'deki şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı