Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'a kaçak hayvan getiren besiciye 105 bin lira ceza

        TEKİRDAĞ'da yapılan denetimlerde; Trakya'ya kaçak hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'a kaçak hayvan getiren besiciye 105 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da yapılan denetimlerde; Trakya'ya kaçak hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza uygulandı.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ergene İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Otoyolu'nun Saray kontrol noktasında denetimlerde bulundu. Denetimlerde; bir kamyonette bulunan 9 büyükbaşın Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi. El konulan hayvanlar, kesilerek imha edildi, sahibine 105 bin lira ceza uygulandı.

        'TRAKYA'YA CANLI HAYVAN GETİRMEYİN'

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından 'ari bölge' ilan edildiği belirtilerek, "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları, menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımızda yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durum ile karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
        Orta Çağ'da inşa edilen "Çorlu Kalesi"nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak
        Orta Çağ'da inşa edilen "Çorlu Kalesi"nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak
        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren besiciye 105 bin lira ceza uyguland...
        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren besiciye 105 bin lira ceza uyguland...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret