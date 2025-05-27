Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        TIR'daki 5,5 kilo uyuşturucuyu 'Viva' buldu

        TEKİRDAĞ'da bir TIR'da narkotik köpeği Viva ile yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk ele geçirildi, sürücü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'daki 5,5 kilo uyuşturucuyu 'Viva' buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da bir TIR'da narkotik köpeği Viva ile yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk ele geçirildi, sürücü S.B. tutuklandı. Eğitimli köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucunun üstünün reçine, macun ve ıslak elbise ile kapatıldığı belirlendi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bulgaristan'dan Mardin'e giden S.B.'nin kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'ı takibe alan polis, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde durdurdu. TIR'da narkotik köpeği Viva ile yapılan aramada yakıt deposu içine sac ile yapılan gizli bölmede 5 kilo 507 gram skunk ele geçirildi. Eğitimli köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucunun üstünün reçine, macun ve ıslak elbise ile kapatıldığı belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü S.B.'nin üzerinde yapılan aramada döviz ve TL olmak üzere 205 bin lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve nakletmek' suçlarından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Çerkezköy TSO üyesi 25 firma "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listes...
        Çerkezköy TSO üyesi 25 firma "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listes...
        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verild...
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verild...
        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada