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        Motosikletle uyuşturucu satışı kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:07
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        Motosikletle uyuşturucu satışı kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, durdurduğu V.S.'nin üzerinde 3,9 gram bonzai ele geçirdi. V.S., gözaltına alındı. Çalışmayı genişleten polis, güvenlik kamera kayıtlarından F.Y.’nin plakasız motosikletle uyuşturucuyu sattığını belirledi. F.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliyi uyuşturucu satışında yönlendirdiği tespit edilen O.G. de kullandığı çalıntı motosikletle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile F.Y., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. V.S.’nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

        Bu arada, şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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