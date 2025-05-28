Motosikletle uyuşturucu satışı kamerada

Bu arada, şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, durdurduğu V.S.'nin üzerinde 3,9 gram bonzai ele geçirdi. V.S., gözaltına alındı. Çalışmayı genişleten polis, güvenlik kamera kayıtlarından F.Y.’nin plakasız motosikletle uyuşturucuyu sattığını belirledi. F.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliyi uyuşturucu satışında yönlendirdiği tespit edilen O.G. de kullandığı çalıntı motosikletle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile F.Y., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. V.S.’nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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