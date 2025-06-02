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        Tekirdağ'da 21 kaçak göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:50
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        Tekirdağ'da 21 kaçak göçmen yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmada, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen aracı takibe aldı. Süleymanpaşa ilçesi D-100 kara yolunda durdurulan araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11 Afganistan, 9 İran ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ö., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Daha önce de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle arandığı belirlenen A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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