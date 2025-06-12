Tekirdağ'da 59'uncu Uluslararası Kiraz Festivali başladı

TEKİRDAĞ'da bu yıl, 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali Süleymanpaşa ilçesinde ilk doğduğu yer olan Naip Mahallesi’nde renkli görüntülerle başladı.

Tekirdağ'da her yıl haziran ayında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali bu yıl, 59'uncu kez kapılarını açtı. Halk oyunları gösterileriyle başlayan festivalin açılışına, Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta bölgeye özgü kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında, üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

'TEKİRDAĞ'IN TANITIMINDA BÜYÜK ROL OYNUYOR'

Festivalin açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, organizasyonun Tekirdağ'ın tanıtımında büyük rol oynadığını söyledi. Nallar, "3 gün süren cümbüş yıl 1964’ü gösterdiğinde kiraz festivali haline dönmüş ve Türkiye’nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen bir organizasyon haline gelmiştir. Tekirdağ’ın tanıtımında büyük rol oynayan, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Kiraz Festivali yarım asrı aşan tarihi ile ülkemizin en uzun süredir devam eden etkinliklerinin başında gelmektedir" dedi.