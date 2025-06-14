Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık konseri

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’nde Yüksek Sadakat ile Zeynep Bastık konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser boyunca izleyiciler şarkılara eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.