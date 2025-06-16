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        Tekirdağ'da 2009'da işlenen cinayetin şüphelileri, 16 yıl sonra tutuklandı

        TEKİRDAĞ'da 2009 yılında kemikleri bulunan Necip Kısa'nın öldürülmesiyle ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) geçen yıl yeniden başlattığı soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelileri İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:15
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        Tekirdağ'da 2009'da işlenen cinayetin şüphelileri, 16 yıl sonra tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'da 2009 yılında kemikleri bulunan Necip Kısa'nın öldürülmesiyle ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) geçen yıl yeniden başlattığı soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelileri İ.B. ve O.G., tutuklandı.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Karahisarlı Mahallesi'nde, 01 Aralık 2009 tarihinde, insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu tespit edilirken, ölümün kafatasına yapılan darbeler sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayın faili meçhul olarak kayıtlara geçmesinin ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT Timleri dosyayı 2024'te yeniden açtı. Olayla ilgili araştırma yapıp, tanık ifadelerine başvuran JASAT timleri, cinayete ilişkin İ.B. ve O.G. isimli şüphelileri tespit etti.

        İKİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ ORDU'DA YAKALANDI

        Şüphelilerle ilgili yakalama çalışması başlatan ekipler, geçtiğimiz 25 Nisan'da İ.B.'yi Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesi, O.G.'yi de Kumru ilçesinde yakaladı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, İ.B.’nin 1 Ağustos 2009'da birlikte koyun almak üzere hareket ettiği Necip Kısa'yı henüz bilinmeyen bir nedenle öldürerek cesedini kırsal alana attığı, O.G.’nin de olaya şahit olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. ve O.G., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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