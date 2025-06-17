2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

TEKİRDAĞ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile arkadaşı Barkın Perçin'i (34) tabancıyla vurarak öldürüp 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı" dedi.

Kentte ev eşyaları satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, 4 Ekim 2024’te Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde aynı mağazada, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ile Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Eren Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip, kaçtı. Eren Uzuner, kaçarken aracını durduran polislerden birini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Özdemir ile Perçin ise hayatlarını kaybetti.

Tutuklanan Eren Uzuner hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Eren Uzuner'in yargılanmasına, bugün, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık Uzuner duruşmaya bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, Fatma Özdemir, Barkın Perçin'in yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Uzuner, ilk duruşmadaki 'yapay zeka' sözlerini tekrarlayarak, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı? Başka bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.