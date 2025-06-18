Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy Hızlı Tren İstasyonu’ndaki şantiyede meydana geldi. İstasyonda vinç üzerinde kablo çekimi sırasında işçilerden Ferhat S., yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Olay üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Ferhat S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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