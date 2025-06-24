Tekirdağ'daki barajlarda doluluk oranı düştü, Naipköy dip seviyeyi gördü

TEKİRDAĞ'asu sağlayan barajlarda doluluk oranı düşerken; özellikle Naipköy Barajı yüzde 2 ile dip seviyeyi gördü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "En büyük yüzey su kaynaklarından Naip Barajı'nda gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş var" dedi.

Tekirdağ'da kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi, ilkbahar ve yaz aylarının da kurak geçmesi nedeniyle susuzluk baş gösterdi. Kente içme suyu sağlayan Çokal Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65 seviyelerinde gösterirken; il merkezinin suyunun karşılandığı Naipköy Barajı yüzde 2 ile dip seviyeyi gördü. Türkmenli Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 3'lerde kaldı. Sulama amaçlı kullanılan Karaidemir Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 11 olarak ölçüldü.

'CİDDİ BİR KURAKLI YAŞANMAKTA'

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "En büyük yüzey su kaynaklarından Naip Barajı'nda gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş var. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Akdeniz Havzası'nda oldukça ciddi bir kuraklık yaşanmakta. Bu kuraklığın etkisini Tekirdağ'da da görmekteyiz. Tekirdağ'da Naip Barajı'ndaki kullanabilir hacimdeki su seviyesi yüzde 2 civarında bugün itibarıyla. Dolayısıyla bu kuraklık aynı zamanda Tekirdağ'ın ana su kaynağı olan yer altı su seviyelerinde de ciddi düşüşler olmakta. Son 30 yıldaki su seviyesine yaklaşık 80 metre civarında yer altı tablalarında düşüş oluşmakta" dedi.