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        Tekirdağ'daki barajlarda doluluk oranı düştü, Naipköy dip seviyeyi gördü

        TEKİRDAĞ'asu sağlayan barajlarda doluluk oranı düşerken; özellikle Naipköy Barajı yüzde 2 ile dip seviyeyi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:55
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        Tekirdağ'daki barajlarda doluluk oranı düştü, Naipköy dip seviyeyi gördü
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        TEKİRDAĞ'asu sağlayan barajlarda doluluk oranı düşerken; özellikle Naipköy Barajı yüzde 2 ile dip seviyeyi gördü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "En büyük yüzey su kaynaklarından Naip Barajı'nda gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş var" dedi.

        Tekirdağ'da kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi, ilkbahar ve yaz aylarının da kurak geçmesi nedeniyle susuzluk baş gösterdi. Kente içme suyu sağlayan Çokal Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65 seviyelerinde gösterirken; il merkezinin suyunun karşılandığı Naipköy Barajı yüzde 2 ile dip seviyeyi gördü. Türkmenli Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 3'lerde kaldı. Sulama amaçlı kullanılan Karaidemir Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 11 olarak ölçüldü.

        'CİDDİ BİR KURAKLI YAŞANMAKTA'

        TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "En büyük yüzey su kaynaklarından Naip Barajı'nda gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş var. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Akdeniz Havzası'nda oldukça ciddi bir kuraklık yaşanmakta. Bu kuraklığın etkisini Tekirdağ'da da görmekteyiz. Tekirdağ'da Naip Barajı'ndaki kullanabilir hacimdeki su seviyesi yüzde 2 civarında bugün itibarıyla. Dolayısıyla bu kuraklık aynı zamanda Tekirdağ'ın ana su kaynağı olan yer altı su seviyelerinde de ciddi düşüşler olmakta. Son 30 yıldaki su seviyesine yaklaşık 80 metre civarında yer altı tablalarında düşüş oluşmakta" dedi.

        ‘EL BİRLİĞİ İLE SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ’

        Kuraklığın önüne geçmek için kurumların alacağı tedbirlerden çok halkın bilinçli su kullanması gerektiğini söyleyen Şişmanlar, "Suyu tasarruflu kullanmak sadece bugünün sorunu değil. Gelecekteki nesillere de suyu ve hayatı devam ettirmek için yapacağımız en önemli şey, el birliğiyle suyu israf etmemektir. Tekirdağ'ın gelecekle ilgili bu mevcut durumunda ve gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için TESKİ olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Özellikle eskiyen hatlarımızın eskiyen şebekelerimizin kayıp kaçak oranı düşürme anlamında yenileme çalışması başladık. Hızlı bir şekilde yatırımlarımıza başladık" diye konuştu.

        'SÜLEYMANPAŞA İLÇEMİZDE SU KESİNTİSİ SÖZ KONUSU OLABİLİR'

        Su seviyelerinin düşük olması nedeniyle zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceğini belirten Şişmanlar, "Programımıza yaklaşık 200 milyon liralık yatırım aldık. Yeni, alternatif su kuyuları açmayı planlıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda daha hızlı ve etkin çözüm almak için tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu andaki bu yüzey suyu anlamında en çok 1 aylık su var gibi. Naip Barajı'nda tedbirler alarak bu süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Herhangi bir yağış yağmazsa, özellikle Süleymanpaşa ilçemizde su kesintisi söz konusu olabilir. Kesinti yapmamak için hızlı bir şekilde yeni kuyularla ilgili ana hatlarımıza yakın bölgelerde su kuyuları planladık ve bunu çalışmalarına başladık. Burada vatandaşlarımız bu süreyi uzatmak vatandaşlarımız elinde. Tasarruflu kullanmaları, dikkatli kullanmaları, boşa akıtmamaları, özellikle çim sulama, bahçe sulama, hortumla araba yıkama ve benzeri gibi israflardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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