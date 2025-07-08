Şehit 12 askerle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti için girdikleri mağarada metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Çerkezköy ilçesinde O.C. adlı kişinin şehitler hakkında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kişinin O.C. olduğunu belirleyip, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenip şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı belirlenen O.C. (22), tutuklandı.

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