Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Şehit 12 askerle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenip şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı belirlenen O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit 12 askerle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenip şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı belirlenen O.C. (22), tutuklandı.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti için girdikleri mağarada metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Çerkezköy ilçesinde O.C. adlı kişinin şehitler hakkında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kişinin O.C. olduğunu belirleyip, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sosyal medyadan şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da sosyal medyadan şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi
        Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği
        Tekirdağ'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği