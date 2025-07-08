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        Çorlu'daki tren kazasında ölen 25 kişi anıldı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasının 7'inci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:50
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        Çorlu'daki tren kazasında ölen 25 kişi anıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasının 7'inci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018'de İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 7'inci yılında, hayatını kaybedenler Sarılar Mahallesi'nde yaptırılan anıtın önünde anıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı anma törenine kazazedelerin yakınları, mahallede toplanıp, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve 'Adalet istiyoruz' yazılı pankartla anıt önüne yürüdü. Anma etkinliğinde rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ile karanfiller bırakıldı.

        ‘İNAT ETTİK 25 İNSANIMIZI KİMSEYE UNUTTURMAYACAĞIZ’

        Anıt önündeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından aileler adına kazada eşi Hakan Sel ile oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuştu. Öz, "Zaman geçtikçe sözler tükeniyor, burada olmak bizim için çok zor. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak, birbirimize anlatmak, sevdiklerimizi o tren raylarında ne halde bulduğumuzu, o gün neler gördüğümüzü dile getirmek, her birimizi ayrı ayrı yaralıyor. Ama ne yazık ki burada olmak zorundayız. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var. Biz toplum olarak her şeyi unutuyoruz. İnat ettik, unutmayacağız Çorlu'yu. İnat ettik, 7'si çocuk 25 insanımızı unutturmayacağız, hiç kimseye. Çünkü bu kadar basit değil. Öldüler, başsağlığı dileyelim, yıl dönümlerinde bir twit atalım, oldu, bitti değil. Bu kadar basit olmadığı için bugün hala ihmal cinayetlerinden ölüyoruz. Yanarak ölüyoruz. Yolda, yolculuk yaparken ölüyoruz" diye konuştu.

        ‘ÜST DÜZEY YARGILANMADAN BU DAVA KAPANMAYACAK’

        Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin ise "Sizler var oldukça, bizler çok güçlüyüz. Mısra söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Diyorum ki, Mısra'nın söylediklerinin üzerine, üst düzey yargılanmadan bu dava kapanmayacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise annelerden sonra konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 25 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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