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        Fabrika bahçesindeki palet yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde alüminyum fabrikasının bahçesinde paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:30
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        Fabrika bahçesindeki palet yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde alüminyum fabrikasının bahçesinde paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki alüminyum fabrikasının bahçesindeki ahşap paletlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 fabrika personeli ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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