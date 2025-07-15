TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti, yakınında anız yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Marmaraereğlisi ilçesinin Bayraktepe mevkisindeki bulunan ve kazı çalışmalarının sürdüğü Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Perinthos Antik Kenti çevresinde itfaiye ekipleri önlem alarak alevlerin tarihi alana girmesini engelledi. Alevleri kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.