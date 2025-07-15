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        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti, yakınında anız yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:26
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        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti, yakınında anız yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

        Marmaraereğlisi ilçesinin Bayraktepe mevkisindeki bulunan ve kazı çalışmalarının sürdüğü Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Perinthos Antik Kenti çevresinde itfaiye ekipleri önlem alarak alevlerin tarihi alana girmesini engelledi. Alevleri kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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