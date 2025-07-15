Tekirdağ'da orman yangını (2)

İKİMAHALLE BOŞALTILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği Şenköy ile Kocaali mahalleleri boşaltıldı. Mahallelerdeki hayvanlar tahliye edilirken, Kocaali Mahallesi'nde bazı ahırlar ile tarım aletleri yandı. Yangın bölgesine takviye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma personeli ile polisin TOMA araçları sevk edildi. Söndürme çalışmalarına havadan uçak ve helikopterlerde destek veriyor. Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ile Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, söndürme çalışmalarını takip ediyor.