Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.