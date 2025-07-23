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        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:36
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        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Diğer yandan E.T.'nin kullandığı kamyonun çalışma nedeniyle bölünmüş yolda ters yöne girdiği iddia edildi. Kamyon şoförü E.T. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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