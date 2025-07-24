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        4 kişinin öldüğü kazada, süt kamyonunun şoförü tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda kullandığı süt kamyonuyla şerit ihlali yapıp çarptığı otomobilde, 4 kişinin ölümüne neden Ercan Tak (56), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:50
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        4 kişinin öldüğü kazada, süt kamyonunun şoförü tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda kullandığı süt kamyonuyla şerit ihlali yapıp çarptığı otomobilde, 4 kişinin ölümüne neden Ercan Tak (56), tutuklandı.

        Kaza, dün TEM Otoyolu'nun Çorlu Gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, Ercan Tak yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Gürhan Recep Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Tak, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Şerit ihlali yaptığı belirtilen Tak'ın ifadesinde, önüne araç çıktığını söylediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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