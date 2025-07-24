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        4.25 promil alkollü doktorun kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı; kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen Damla Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:25
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        4.25 promil alkollü doktorun kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı; kaza kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen Damla Y. (19) ile Sinem Y.'ye (20) çarptı. İki kişi de yaralanırken, kazadan sonra kaçan ve kamyonetiyle başka bir araca çarpan göz doktoru sürücü Ö.K. (46), 4.25 promil alkollü çıktı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Damla Y. ile arkadaşı Sinem Y.'ye, göz doktoru Ö.K.'nın kullandığı 59 AKG 088 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yere 2 genç kız yaralandı, sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Damla Y. ile Sinem Y., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından kaçan sürücü Ö.K., kamyonetiyle Havuzlar Mahallesi'nde bu kez başka bir araca çarparak kaza yaptı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.K.’nın yapılan kontrolünde 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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