Tekirdağ'daki tarihi Hora Feneri'nde çocuklara kültür sanat etkinlikleri yaptırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesindeki Hoşköy (Hora) Feneri'nde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri düzenlendi.

Tarihi fenerde, Didem Çapa'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Yaratıcı Çocuklar Derneği ile Hoşköy Muhtarlığı işbirliğinde çocuklara resim, seramik ve el sanatları gibi etkinlikler yaptırıldı.

Hora Feneri'nde Trak medeniyetini öğretmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapılacak. Derneğin yürütme kurulu başkanı Demet Sabancı da çalışmaları destekliyor.

Hora Feneri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Adnan Okumuş, Hora Feneri'nin tarihi ve kültürel anlamda son derece önemli olduğunu söyledi.

Okumuş, çocukların tarihi fenerde hayal dünyalarının zenginleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hoşköy'de böyle bir fenerin olması tarihi, kültürel açıdan son derece önemli. Didem Hanım'ın burayı bir sanat müzesi haline getirmesi, sanatsal bir yapıya dönüştürmesi aynı zamanda buradaki çocuklarımızın hayal dünyasındaki yaptığı etkinlikler açısından baktığımız zaman son derece değerli olduğunu görüyoruz. Bulunduğumuz yerin tanıtımı açısından son derece önemli bir yer. Buradan baktığımızda bütün coğrafyayı görebiliyorsunuz. Denizimizi, ağaçlarımızı, yeşilliğimizi bunun yanı sıra artık kaybolmaya yüz tutan dalyanlarımızı bile seyretmek ayrı bir güzel oluyor. Tekirdağ'a turizm açısından böyle bir önemli yapının kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyorum."

Didem Çapa ise fenerin kültürel miras olduğunu sanat ve kültür alanında yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

Çocuklara fenerin tarihçesini anlattıklarını belirten Çapa, "Burası kültürel bir miras. Sanat ve kültür alanında birçok insana yeni ufuklar açacak. Böyle önemli yapılar hiç kimsenin değil aslında. Burada yaptığımız etkinliklerle ne kadar insana ulaşabilirsek, bu fenerin ışığını kültür ve sanat alanında ne kadar kişiye ulaştırabilirsek, o kadar şanslıyız. Atölye çalışmasında 25 çocuk ağırladık. Onlara fenerin tarihçesini anlattık. Yapılan resimlerle fenerin avlusunda bir sergi açtık. Bizler de bizleri hatırlayacakları kitaplar, boyama setleri ve boyama kalemleri hediye ettik. Onların aklında fener, bizim aklımızda biraz onlar kalsın diye. Birlikte yeni anılar oluşturduk."ifadelerini kullandı.

Hoşköy Mahalle Muhtarı Emine Açar da fenerin hak ettiği değeri bulduğunu belirterek, değişik etkinlikler çocuklarla yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.





















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