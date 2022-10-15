Tekirdağ'da kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirilip, ücretsiz muayene ediliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi'nce yürütülen proje kapsamında kırsal mahallelerdeki kadınlara yönelik meme kanseri bilgilendirme semineri düzenlenerek, meme kanseri muayenesi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca 54 kırsal mahallede bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Proje kapsamında haftanın 4 günü kırsal mahallelerde kadınlara yönelik meme kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

Cuma günleri kadınlar, ücretsiz bir şekilde Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürülerek muayeneleri yaptırılıyor.

31 Ekim'e kadar sürecek proje ile tüm kırsal mahallelerdeki seminer ve tarama işlemleri tamamlanmış olacak.





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