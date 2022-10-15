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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirilip, ücretsiz muayene ediliyor

AA

Tekirdağ'da kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirilip, ücretsiz muayene ediliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi'nce yürütülen proje kapsamında kırsal mahallelerdeki kadınlara yönelik meme kanseri bilgilendirme semineri düzenlenerek, meme kanseri muayenesi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca 54 kırsal mahallede bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Proje kapsamında haftanın 4 günü kırsal mahallelerde kadınlara yönelik meme kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

Cuma günleri kadınlar, ücretsiz bir şekilde Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürülerek muayeneleri yaptırılıyor.

31 Ekim'e kadar sürecek proje ile tüm kırsal mahallelerdeki seminer ve tarama işlemleri tamamlanmış olacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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