Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

        Bıyıkali, Osmanlı ve Banarlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbey, AA muhabirine, tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı gölette su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyledi.

        Kışın kar yağışının olmamasının su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Önbey, "Bu sene yağmur çok az olduğu için sular iyice çekildi. Yazın da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması su seviyelerini düşürdü. Gölette su kullanan üreticiler bu yıl ikinci ürünü ekmediler. Normalde çiftçiler sulama olduğu için bir ürün daha ekiyordu. Su seviyesi iyice düştüğü için sulama yapılmasına müsaade etmiyoruz. Herkesin suya sahip çıkması tasarruflu kullanması gerekiyor." dedi.

        Gölde olta balıkçılığı yapan Ahmet Garip de daha önce suyun bu kadar çok çekildiğini görmediklerini dile getirdi.

        İnsanların duyarlı olması gerektiğini belirten Garip, "Sıcaklardan dolayı göletlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Su seviyesi burada çok düştü." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan veda mesajı
        Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan veda mesajı
        Tekirdağ'da "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi
        Tekirdağ'da "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi
        Tekirdağ'da "Kültür Varlıklarını Koruma Sempozyumu" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Kültür Varlıklarını Koruma Sempozyumu" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Hayrabolu Ayçiçeği Festivali" başladı
        Tekirdağ'da "Hayrabolu Ayçiçeği Festivali" başladı
        Tekirdağ'da panelvanın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da panelvanın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı