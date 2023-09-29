Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli B.D, A.G, E.D, B.A, R.A. ve R.D. gözaltına alındı.