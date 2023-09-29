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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:20
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli B.D, A.G, E.D, B.A, R.A. ve R.D. gözaltına alındı.

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