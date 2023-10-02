Tekirdağ'da su ürünleri denetimi yapıldı
Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla balıkçıların karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları ve balıkçı teknelerinde denetim yaptı.
Denetimde satışa sunulan balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarısı yapıldı.