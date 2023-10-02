Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da su ürünleri denetimi yapıldı

        Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da su ürünleri denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla balıkçıların karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları ve balıkçı teknelerinde denetim yaptı.

        Denetimde satışa sunulan balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarısı yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı
        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı