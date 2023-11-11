Hayrabolu'da fidanlar toprakla buluştu
Hayrabolu ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.
Hayrabolu ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.
Aydınevler Mahallesi’nde gerçekleşen fidan dikim törenine, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan ve protokol katıldı.
Fırat, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilecek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla ilçede hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Osman İnan da daha yeşil bir Hayrabolu için çalıştıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.