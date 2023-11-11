Hayrabolu'da fidanlar toprakla buluştu

Hayrabolu ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Aydınevler Mahallesi’nde gerçekleşen fidan dikim törenine, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan ve protokol katıldı.

Fırat, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilecek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla ilçede hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Osman İnan da daha yeşil bir Hayrabolu için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.