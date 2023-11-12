Tekirdağ'da bir otomobilde 82 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 82 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajda 82 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem yapıldı.

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