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        Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri öldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:53
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        Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri öldü
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda otururken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan U.G, kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralı V.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Muratlı'da dün parkta oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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