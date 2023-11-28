Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin ve ajans çalışanları tarafından karşılanan Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın önemli çalışmalara imza attığını belirten Soytürk, Şahin'e çalışmalarında başarı diledi.

Şahin de ziyaretinden dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Sevim, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Sevim ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Sevim'e bilgi verdi.

Sevim de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.