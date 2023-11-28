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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:43
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin ve ajans çalışanları tarafından karşılanan Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Trakya Kalkınma Ajansı'nın önemli çalışmalara imza attığını belirten Soytürk, Şahin'e çalışmalarında başarı diledi.

        Şahin de ziyaretinden dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Sevim, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Sevim ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Sevim'e bilgi verdi.

        Sevim de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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