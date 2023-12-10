Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 80 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 10 sentetik ecza, 25 gram eroin, 20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 178 fişek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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