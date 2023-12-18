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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:13
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü M.R. gözaltına alındı.

        - Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Çorlu ilçesinde evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği E.A. ve T.P'nin evlerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 250 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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