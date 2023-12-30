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        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarının bir kısmı çalındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmı çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:57
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        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarının bir kısmı çalındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmı çalındı.

        Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip-1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izinle yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Bunun üzerine Çorlu'daki iş yerlerine aile tarafından 100'e yakın yardım ve bağış kumbarası konuldu.

        Bu bağış kumbaralarından 10'u çalındı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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