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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:16
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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.

        Eski Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından gözaltına alınan M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.

        Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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