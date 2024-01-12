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        LÖSEV Ergene ilçesinde ''Kansere dur de" etkinliği düzenledi

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ergene ilçesinde ''Kansere dur de" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:08
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        LÖSEV Ergene ilçesinde ''Kansere dur de" etkinliği düzenledi
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        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ergene ilçesinde ''Kansere dur de" etkinliği düzenledi.

        LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Arifoğlu, Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Deresi Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte, LÖSEV'in yıllardır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

        Ergene Havzasındaki kirliliğe dikkat çekmek için bir arada olduklarını anlatan Arifoğlu, "Burası tarım arazisi ama, yıllardır burada kirlilikle mücadele ediliyor. Bu toprakların kanser taşıyor olması, hepimiz için çok üzücü bir durum. Daha fazla geç kalmadan bir araya gelmeli ve önlem almalıyız."dedi.

        LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver ise, Ergene'de kanser hastası çocuklar, gençler ve gönüllüler ile buluştuklarını söyledi.

        Yaklaşık 25 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirten Ünver, ''Bu yıl kanserojenlerle daha aktif mücadele edeceğiz. Buradaki zehirli atıklar son bulana kadar Ergene Nehri temizlenene kadar burada olacağız."dedi.

        Etkinliğe, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve yardımcıları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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