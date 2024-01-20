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        Tekirdağ'da bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:12
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        Tekirdağ'da bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden M.B. ve H.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 180 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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