Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kapaklı ve Malkara ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 1105 uyuşturucu hap, 315 gram esrar, 20 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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