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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:28
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kapaklı ve Malkara ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 1105 uyuşturucu hap, 315 gram esrar, 20 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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