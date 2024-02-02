Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşi düzenlendi.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

        Aile kaybolduğunda toplumun da kaybolacağını ifade eden Güler, "Günümüz toplumunda aile tehlikede. Her yerden aileye saldırılar var. Bir taraftan sosyal medya, bir taraftan yerli ve yabancı diziler aileyi de değerlerimizi de değersizleştiriyor. Biz Müslüman Türk toplumu değerlerimizle var olmuşuz. Bugüne kadar bütün başarılarımızı aile üzerine bina etmişiz." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise programın 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' ana temasıyla düzenlendiğini aktardı.

        Aile değerlerinin korunmasının bütün toplumu ilgilendirdiğini belirten Özdemir, "İnsanların son yıllarda kendi öz değerlerinden gittikçe uzaklaştığını görüyoruz. Tüketim çılgınlığı öyle noktalara vardı ki her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Değerlerimizi de çok çabuk tüketiyoruz. Aileye, aile değerlerine herkesin sahip çıkması gerekiyor." dedi.

        NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş da "Tüketim Toplumunda Aile Kurumu ve Biz" konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının karides mesaisi başladı
        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının karides mesaisi başladı
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu
        Tekirdağ'da 46 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Tekirdağ'da 46 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
        Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında etkinlikler düzenlene...
        Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında etkinlikler düzenlene...
        Tekirdağ'da müftülük personeline PARDUS eğitimi verildi
        Tekirdağ'da müftülük personeline PARDUS eğitimi verildi
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti