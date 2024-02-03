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        Çorlu'da semt pazarındaki kavgada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:41
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        Çorlu'da semt pazarındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Cemaliye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası esnaftan İ.D. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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