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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:29
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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor
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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Yüksel, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

        Kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirten Yüksel, ilçe için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

        Tekirdağ'a hizmet etmek için yola çıktıklarını aktaran Yüksel, "İlçemizde vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızla samimi sohbetler ettik, cadde ve sokaklarımızı gezerek esnafımızı selamladık. Çorlu'nun değişim, gelişim ve dönüşüm yolculuğunda birlikte yenilenecek çehresi için gereken projelerimizi planladık. Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini not ettik. Gerçek belediyecilik vizyonumuzla daha güzel bir Çorlu için çalışacağız."ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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